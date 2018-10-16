Премьер-министр Беларуси Сергей Румас во вторник представил президенту страны Александру Лукашенко программу действий правительства на ближайшие два года.

Положения программы действий правительства основаны на программе социально-экономического развития Беларуси на 2015-2020 годы, которая была утверждена на V Всебелорусском народном собрании в 2016 году. Также программа учитывает поручения главы государства, данные во время послания белорусскому народу и Национальному собранию в этом году, сообщает “БелТА“.

В ходе доклада А.Лукашенко подчеркнул требование по выполнению 5-летней программы социально-экономического развития.

“В противном случае с чем мы придем к народу? В рамках этой программы – пожалуйста, любые мероприятия правительства. Я буду только приветствовать. Главное, чтобы был результат. Все мероприятия должны быть выверены, мы люди опытные, нам уже экспериментировать нечего. Вряд ли найдутся вопросы для каких-то экспериментов”, – отметил глава государства.

Также в ходе доклада президент высказался по поводу предложенного правительством механизма совершенствования управления госпредприятиями, в том числе создания на них наблюдательных советов. А.Лукашенко отметил, что не возражает против предложений, которые вносило еще предыдущее правительство, о создании на некоторых предприятиях наблюдательных советов. “Но будет очень серьезный контроль и за деятельностью правительства по реализации этих предложений, и особенно за теми председателями, которые будут назначены на эти должности. Пожалуйста – любые мероприятия, но надо помнить о том, что основную программу, наши обещания народу мы должны выполнить”, – сказал президент.

Как сообщалось, в соответствии с программой социально-экономического развития Беларуси на 2015-2020 годы, за пятилетие запланирован рост ВВП страны на 12-15%, реальных денежных доходов граждан – на 9,5-11,6%. Планируется, что инфляция в 2020 году не превысит 5%, к концу 2020 года ставки по кредитам снизятся до 9-11%.

С.Румас возглавляет правительство с 20 августа 2018 года в соответствии с указом президента. Палата представителей Национального собрания дала согласие на назначение С.Румаса премьер-министром страны 5 октября.