Минск занял 3 место по чистоте

Столица нашей страны, Минск, занял третье место в рейтинге самых чистых городов мира.

Первое и второе досталось Сингапуру и Токио соответственно.

Данный рейтинг был составлен американским новостным изданием The Street. Эксперты составляли его на основе отзывов туристов и оценок пользователей бронирования жилья.

Всего в таком списке было 30 позиций. Москва получила только 14 строчку. В десятке оказались также Киото, Казань, Медина, Абу-Даби, Тайбэй, Цюрих, Стокгольм.

В описании портал оценивает работников Минска как трудолюбивых граждан, ухаживающими за парками и скверами. Поддерживать безукоризненную чистоту мегаполиса непросто, однако белорусы с этим справляются.