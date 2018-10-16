«Маргариток» приговорили к 5 и 8 годам лишения свободы

Создательниц групп «Маргаритка Маргаритка» в соцсетях приговорили к 5 и 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Об этом сообщает БелТА.

Суд Центрального района признал мать и дочь виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. У женщин конфискуют имущество.

Гражданские иски, заявленные многочисленными потерпевшими, суд удовлетворил.

По словам Александра Толстогузова, прокурора отдела прокуратуры города Минска, назначенное обвиняемым наказание соответствует тому, которое было предложено стороной государственного обвинения в ходе судебных прений. Прокурор отметил, что по уголовному делу проходило около 1 200 потерпевших. Сумма ущерба составляет в эквиваленте около $ 800 тыс.

КОНТЕКСТ. По версии следователей, Ольга Антонова и Екатерина Бонадысева создали в начале 2015 года интернет-магазин под названием «Маргаритка Маргаритка» в социальной сети «Одноклассники». Группу во «ВКонтакте» и Facebook, присоединившись позднее, создала жительница города Слуцка Елена. В группах предлагали купить разные товары по цене гораздо ниже рыночной.

В основном это были телевизоры, холодильники, стиральные машины, микроволновки, товары для детей. Заказ оформлялся просто — нужно было перечислить деньги на счёт продавца или отдать наличные с указанной стоимостью «на руки» представительнице из Слуцка и ждать, когда товар приедет. Часто сообщалось о различных акциях. Например, покупая холодильник и стиральную машину, людям обещали подарить плазменный телевизор или айфон. В большинстве случаев товар до клиента не доходил.

Разоблачение группы осенью 2016 года вызвало общественный резонанс по всей Беларуси: о «Маргаритке Маргаритке» писали общенациональные интернет-медиа (СМИ, крупные форумы, в соцсетях).

Всего с лета 2015 года по сентябрь 2016-го продавцы завладели деньгами покупателей, которых они вводили в заблуждение, на общую сумму больше 1,74 млн.

Потерпевшими признаны 1263 человека. Большинство из них — жители Минска и Слуцка. При этом значительная их часть — молодые женщины, находившиеся в декретном отпуске. На имущество обвиняемых наложен арест.