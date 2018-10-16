Во вторник Минский городской суд рассмотрел апелляцию по делу соучредителя и директора ООО «СарматТермо-Инжиниринга» Александра Кныровича и его коллег. Суд изменил приговор, снизив срок заключения для бизнесмена с 6 до 5 лет. Защита Кныровича требовала отмены приговора.

Выступая в суде, адвокат Крылович обратил внимание на то, что его подзащитный получил наказание по статье 431 (Дача взятки) более строгое, чем получатели взяток из системы ЖКХ. При этом, аргументировал защитник, взятка была вынужденной: с предприятием «СарматТермо-Инжиниринг» не рассчитывались за выполненные работы, оно было на грани банкротства. При этом, подчеркнул он, средства в сумме 60 тысяч рублей Кнырович выдал коллегам «на взятки» однократно, кому и в каком объеме они передавались — не контролировал.

Защитник обратил внимание на то, что субъектом преступления по статье 243 (Уклонение от уплаты налогов) Кнырович не мог быть большую часть рассматриваемого периода (2012−2015 годы) так как в это время не был фактическим руководителем компании — все свидетели в суде подтвердили, что в этот период видели его только на корпоративах. С учетом этого, а также с учетом погашения ущерба за период своего руководства, говорится в апелляционной жалобе, назначенный срок не должен превышать половины от максимального.

Адвокат Крылович также указал на необоснованный отказ в проведении судебно-бухгалтерской экспертизы. В результате решение суда принято только на основе акта проверки КГК, где необоснованно печально известный указ № 488 применен к зарубежному субъекту хозяйствования, причем суммы недоплаты налогов в акте и ущерба в приговоре суда по этой статье оказались разными (311 тысяч рублей и 2,767 млн рублей).

Адвокаты Кускова и Максимова также указали на чрезмерную жестокость приговора. Защитник Кускова предоставил документы о том, что после вынесения приговора сыну у отца Кускова случился инсульт. Адвокат Максимова предоставил документальные подтверждения его многочисленных серьезных заболеваний (два онкологических диагноза, несколько серьезных хирургических вмешательств).

Как бизнесмен получил срок

Напомним, приговор бизнесмену Александру Кныровичу и его коллегам из «СарматТермо-Инжиниринга» вынес 4 июля суд Фрунзенского района Минска. Кныровича приговорили к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать распорядительные должности в течение 5 лет. Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов, даче взятки, в том числе — повторно в крупном размере. Замдиректора по экономике Игорь Максимов получил 4 года с конфискацией и запретом на 5 лет, ведущий экономист Андрей Кусков — 3 года с конфискацией и запрет в течение 5 лет заниматься предпринимательством, замдиректора по продажам Евгений Поповский — 4 года лишения свободы без конфискации имущества.

В течение месяца со дня вступления приговора в силу обвиняемые должны были погасить ущерб государству в размере 2,767 млн рублей и госпошлину в размере 138 тысяч рублей.

Напомним, Кнырович и четверо его коллег были задержаны в январе 2017 года. Процесс начался 18 апреля.

Кныровича обвиняли в уклонении от налогов в особо крупном размере и даче взятки, Поповского — во взятках, Максимова и Кускова — в пособничестве уклонению от налогов. Максимов и Кусков свою вину признали полностью, Кнырович и Поповский — частично.

Суд установил, что сотрудники «СарматТермо-Инжиниринга» недоплатили в казну 3,374 миллиона рублей. Для этого налоговую базу занижали через созданную в России компанию-посредника «СТИ-Трейдинг», оформленную на мать Кныровича. Сделки между компаниями ДФР КГК объявил мнимыми. Фигуранты настаивали: сырье и продукция в Россию и обратно поставлялись в реальности.

Кроме того, бизнесмены признаны виновными в даче взяток сотрудникам предприятий ЖКХ и энергетики за проведение «заказных» биржевых торгов на поставку термоизолированных труб, которые изготавливала компания. Тут фигурируют суммы в 5 тысяч, одну тысячу, 10 тысяч рублей и бутылка коньяка.

Ранее были осуждены двое инженеров «Брестжилстроя». Их признали виновными в получении взяток от представителей фирмы «СарматТермо-Инжиниринг» на сумму не менее 10,5 тысячи рублей. Итог: 4 и 3 года заключения. При этом предполагаемые взяткодатели избежали наказания, потому что сами заявили о преступлении в КГБ.

ООО «СарматТермо-Инжиниринг» является одним из первых изготовителей предварительно изолированной продукции в Беларуси, работает с 1996 года.