Загрязненность воздуха в Пекине уже превысила показатель допустимой нормы в 3 раза.

Власти вели «желтый» уровень экологической опасности в стране. Главной причиной тому стал густой смог, который в ближайшие часы накроет почти все государство.

В северных, восточных, центральных и юго-западных районах Китая объявлена экологическая угроза.

Местных жителей по возможности просят не выходить из дома, а сотрудников аэропортов, автомагистралей и портов предпринять необходимые меры безопасности.

Данное сообщение сделало Национальное метеоуправление Китая.