ЕБРР назначил Маттео Патроне управляющим директором в странах Восточной Европы и Кавказа. Он будет работать в Киеве, и отвечать за Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину.

Патроне сменит на этой должности Франсиса Малижа, который был первым управляющим директором в этом регионе и недавно был назначен управляющим директором в секторе финансовых учреждений в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.

Как пояснил Маттео, для него большая честь быть назначенным на эту позицию в ЕБРР и отвечать за интереснейший регион. По его словам, предшественнику удалось добиться впечатляющих результатов.

«Моим приоритетом будет создание соответствующих условий нашим командам на местах для развития этого успеха. Потребности в наших услугах значительны, и у нас есть, что предложить», – добавил Патроне.

Маттео – гражданин Италии. Он начал работать в лондонском офисе ЕБРР в 2008 году в департаменте корпоративных инвестиций, куда пришел после успешной карьеры в частном секторе.

В 2012-м возглавил офис ЕБРР в Сербии, а в 2015-м был назначен на должность директора и регионального главы ЕБРР в Румынии и Болгарии. Под его руководством инвестиции банка в эти страны составили более 2 млрд евро.

Патроне приступит к выполнению своих обязанностей на новой должности с 1 ноября.