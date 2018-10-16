Палата представителей Национального собрания 16 октября ратифицировала договор с Чехией о пенсионном обеспечении. Кроме того, подготовлен проект указа о заключении аналогичного международного соглашения с Польшей, который в ближайшие дни будет внесен в Администрацию президента.

Как сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, последние годы наблюдается достаточно активная трудовая миграция белорусских граждан в Чехию и Польшу. Например, в 2017-м на территории Чешской Республики работало 2600 белорусов.

Такие международные соглашения основаны на пропорциональном принципе и предусматривают экспорт пенсий.

— Каждое государство несет ответственность, то есть назначает и выплачивает пенсию за трудовой стаж, приобретенный на его территории. В результате пенсионер может получать пенсию от государства, где он работал, независимо от того, в какой из стран он будет проживать, — уточнила министр.

При назначении пенсии каждое государство будет применять нормы своего национального законодательства. Выплата будет осуществляться на территории государства проживания гражданина в евро.

— Чтобы оформить белорусу такую пенсию, ехать в Чехию не нужно. Необходимо прийти в службу социальной защиты по месту жительства и подать заявление. А эти службы уже сами будут делать запросы и формировать пенсионные дела. Как говорится, «одно окно», — добавила Ирина Костевич.

Подобные соглашения действуют между Беларусью и Россией, Литвой, Латвией, Азербайджаном.

Ратифицированный договор направлен на урегулирование вопроса формирования пенсионных прав граждан за периоды работы на территории Беларуси или Чехии при условии уплаты взносов.

Соглашение вступит в силу с первого дня третьего календарного месяца, следующего после даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении Беларусью и Чехией внутригосударственных процедур.