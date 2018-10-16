В пресс-службе НОК сообщили что белоруска Елизавета Дорц завоевала медаль на Юношеской Олимпиаде и осталась недовольна‍.

Белорусская спортсменка на III летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе завоевала серебряную медаль в толкании ядра. Дорц показала 2-й результат в 2-х раундах: 12 октября 2018 года она толкнула ядро на 17 метров 60 сантиметров, 15 октября 2018 года — на 17 метров 53 сантиметра. С суммой 35 метров 13 сантиметров белорусская легкоатлетка стала только 2-й, уступив китаянке Синьхой Ли (36 метров 75 сантиметров). Бронзовая медаль в этом виде спорта досталась южноафриканской спортсменке Дэйн Ретс (34 метра 64 сантиметра).

Елизавета Дорц после завершения соревнований сказала, что очень недовольна результатом, однако счастлива, что есть медаль.