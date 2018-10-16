Диетологи часто включают бананы в здоровый рацион. Популярность тропических фруктов легко объяснить доступностью, приятным вкусом душистой мякоти и уникальным составом продукта. Фрукты повышают гемоглобин, восполняют дефицит калия, укрепляют мужскую силу. Приверженцам здорового питания важно знать, чем еще полезен банан и может ли он нанести вред организму.

10 уникальных свойств банана

Тропический фрукт знаменит содержанием большого количества микроэлементов, таких как Ca, Na, P, Zn. Особенно много в нем калия — 400 мг в спелом плоде! Регулярное употребление бананов помогает избежать гипокалиемии, укрепить сердце и нормализовать артериальное давление. Калий поддерживает организм любителей кофе (не дает кальцию вымываться) и спортсменов (предохраняет от отечности и судорог). Бананы содержат много витаминов РР и группы В. Так, в них больше витамина В6, чем в других плодах. При регулярном употреблении фрукты помогают справиться с бессонницей, успокоить нервы и снизить ритм сердца. У любителей душистых желтых фруктов часто хорошее настроение, ведь они получают так называемый «гормон счастья» — белок триптофан, который в человеческом организме трансформируется в серотонин. Как результат, человек становится более спокойным и расслабляется. Кроме того, бананы, содержащие много волшебного белка, помогают женщинам легче переносить критические дни. При плохой работе ЖКТ бананы становятся настоящей находкой. Банановая мякоть содержит натуральную клетчатку, оптимизирующую перистальтику кишечника. Кроме того, фрукты, особенно в сочетании с оливковым маслом, создают защитную пленку на желудочных стенках, поэтому при язвах могут быть показаны перед другой едой. Бананы являются натуральным антисептиком, поскольку содержат целебные натуральные масла и ферменты. Они не только помогают слизистой внутренних органов, но и могут использоваться как наружное средство. Компрессы и примочки из мякоти плодов или банановой кожуры помогают от ожогов, заноз, небольших ссадин и царапин. Насыщенность бананов калием предупреждает почечные патологии. Фрукты, богатые калием, не дают образовываться камням в почках и защищают эти органы благодаря фенольным антиоксидантам. Считается, что обыкновенный банан помогает курильщикам избавиться от вредной привычки. Некоторые специалисты это подтверждают, объясняя полезное свойство фруктов большим количеством магния и того же калия в их составе. Микроэлементы помогают справиться с зависимым состоянием. Другое любопытное свойство бананов — помогать при похмельном синдроме. Практика показывает, что одна порция смеси натурального кисломолочного продукта и банановой мякоти быстро восстанавливает уровень сахара в крови, снимает рвотные рефлексы и успокаивает ЖКТ. Известно, что бананы — великолепные источники энергии, не случайно они рекомендуются как перекус для спортсменов, школьников, занятых людей. В плодах много белков, углеводов и всех видов природных сахаров. Можно есть фрукты отдельно или готовить интересные десерты с орехами, медом, другими плодами. Благодаря содержащемуся в составе витамину С, бананы помогают при аллергических кожных реакциях, покраснениях. Так, после укуса насекомых притирания кожурой банана обычно снимают раздражение уже спустя 15 минут. Аскорбиновая кислота расщепляет гистамин, поэтому банановая диета часто рекомендуется аллергикам. Разумеется, если нет аллергии на сами бананы, хотя это редкое явление.

Бананы для красивой кожи и волос

Особенной любовью бананы пользуются у прекрасных дам за ценность в косметологии. Цинк, входящий в состав банановой мякоти, становится эффективным борцом против угревой сыпи и дерматита; витамин Е увлажняет, питает кожу и избавляет от шелушения. Женщины могут ежемесячно делать маски для лица. простой рецепт: растертый банан, столовая ложка сливок и чайная ложка меда. Выдержав смесь на коже, нужно помыться теплой водой.

Кашица из переспелой банановой мякоти увлажняет кожу головы и укрепляет волосы, борется с секущимися кончиками и защищает от вредных внешних воздействий. Маску наносят на увлажненную шевелюру, распределяют расческой и накрывают пленкой. Спустя полчаса хорошо промывают волосы с шампунем. Курс процедур обычно рассчитан на 1-2 месяца по разу в неделю. Поэтапные описания других домашних банановых масок, фото и видео можно в обилии найти в интернете и получить у косметолога.

Полезен ли банан при похудении

При борьбе с лишним весом диетологи советуют осторожнее относиться к бананам. Фрукты богаты сахарами, углеводами и довольно калорийны — 95 ккал на 100 г. Не случайно при наращивании мышечной массы спортсмены налегают на эти тропические плоды. С другой стороны, бананы нормализуют работу желудочно-кишечного тракта и оптимизируют вводно-солевой баланс. Питательные фрукты позволяют с легкостью выдерживать кратковременные диеты без ущерба организму и постоянного голода.

Можно ли похудеть от бананов, зависит от их количества. Если несколько плодов на ночь — верный способ набрать вес, то правильное питание порадует результатом. Так, большой популярностью пользуется молочно-банановая диета, позволяющая похудеть на 3 кг за 3 дня. Требуется в сутки съедать только 3 банана и выпивать 3 стакана 0,1%-го молока, при этом все продукты делить на 5 приемов. Кроме того, пить достаточно чистую воду.

Фрукт любви

По словам врачей, регулярное употребление бананов укрепляет здоровье представителей сильного пола и повышает либидо мужчин и женщин. Магний и калий, гормон счастья серотонин в составе плодов оздоравливают сердце и сосуды, насыщают кровью органы. Бананы способствуют повышению фертильности.

«Молекула любви», «гормон любви» — так называют в народе окситоцин, который содержится в банановой мякоти. Ученые выяснили: это вещество, содержащее девять аминокислот, является стимулятором привязанности и близости между особями противоположного пола. При этом, в отличие от таблеток, фрукты не вызывают побочных реакций в организме мужчины.

Кому противопоказаны бананы

Говоря о вреде бананов, диетологи часто упоминают:

больных сахарным диабетом;

маленьких детей;

сердечников.

По поводу пользы или вреда этих плодов для больных сахарным диабетом специалисты расходятся во мнениях. Одни подчеркивают, что природные сахара, в обилии содержащиеся в фруктах, сразу поступают в кровоток. Следовательно, диабетикам лучше исключить бананы из рациона.

Другие врачи (а их большинство) полагают, что сладкая банановая мякоть безобидна при сахарном диабете. Однако больным рекомендуются не переспелые, а немного не дозрелые, зеленоватые плоды. При употреблении последних гликемический индекс ниже.

Младенцам, пока их ЖКТ недостаточно окреп, не стоит давать много бананов, чтобы не вызвать расстройство желудка. А вот сердечникам к тропическим фруктам следует относиться особенно осторожно. С одной стороны, плоды укрепляют сердце и сосуды, с другой, способствуют выводу жидкости из организма. Если у человека ишемия, кровь быстро сворачивается, употребление бананов лучше ограничить во избежание закупорки сосудов. А после инсульта или инфаркта и вовсе не есть вкусные фрукты хотя бы месяц.

Некоторым бананы противопоказаны.