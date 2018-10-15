Беларусь за год переместилась с 48-го на 49-е место в рейтинге эффективности медицины, составленном Bloomberg.

Всего в рейтинг вошло 56 стран. Как пишет Bloomberg, в список вошли государства, где средний срок жизни населения превышает 70 лет, ВВП на душу населения – более 5 тысяч долларов США, а минимальное население – 5 миллионов человек.

В результате многие постсоветские страны просто не рассматривались. Лучшая позиция из них – у Казахстана. Эта страна заняла 44-ю позицию. Беларусь в этом году – на 49-й строчке. Россия и Азербайджан приближаются к концу рейтинга, занимая 53-е и 54-е места соответственно. На 56-е место попала Болгария. Лидерами рейтинга стали Гонконг, Сингапур и Испания.

На 4-м месте оказалась Италия. Она также стала самой здоровой страной в мире по отдельной шкале Bloomberg.

Отметим, что соседствующая с Беларусью Польша в рейтинге эффективности медицины заняла 24-е место.