Учёные определили самую опасную группу крови человека

Японские учёные пришли к выводу, что первая группа крови связана с повышением почти в три раза риска смертности от тяжёлых травм, по сравнению с другими группами крови. Результаты этого исследования опубликовали в журнале Critical Care.

Специалисты показали, что у пациентов с первой группой крови, получивших травмы, грозящие ранним летальным исходом или длительным периодом восстановления, вероятность смертности в среднем равна 28%. А у пострадавших, имеющих другие группы крови, — 11%.

Причины наблюдаемой связи учёные видят в том, что у людей с первой группой крови выше риск кровопотери из-за худшей свертываемости крови по сравнению с обладателями остальных групп.

По мнению учёных, это свойство связано с пониженным содержанием гликопротеина плазмы в крови первой группы.

— Наше исследование также поднимает вопрос о том, как экстренное переливание эритроцитов первой группы крови пациентам с тяжелыми травмами может повлиять на гемостаз — процесс, благодаря которому кровотечение останавливается, и есть ли какая-то разница в сравнении с другими группами крови, — поделился соавтор Ватару Такаяма.