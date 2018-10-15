Президент США Дональд Трамп в своем большом интервью телеканалу CBS заявил в воскресенье, 14 октября, что допускает возможность причастности президента России Владимира Путина к убийствам и отравлениям. Отвечая на вопрос корреспондента программы “60 минут” Лесли Шталь, согласен ли Трамп, что Путин имеет отношение к убийствами и отравлениям, президент США ответил: “Да, вероятно, имеет. Вероятно”. Однако Трамп дал понять, что не сильно этим озабочен, так как все эти преступления произошли не на территории Соединенных Штатов.

На вопрос, почему глава США избегает критики в адрес президента РФ и никогда жестко не высказывается о нем на публике, Трамп не ответил, но заявил, что при личных встречах он с ним “проявляет жесткость”. “Вы не знаете, о чем я говорил с Путиным на встрече перед пресс-конференцией, – сказал Трамп. – Именно я дал Украине наступательные вооружения и противотанковые комплексы”, тогда как его предшественник Барак Обама посылал на Украину “подушки и одеяла”. “Думаю, я проявляю большую жесткость с ним лично… У нас была встреча, это была очень жесткая встреча и это была очень хорошая встреча”, – отметил Трамп, имея ввиду встречу с Путиным в в Хельсинки 16 июля.

Во время интервью Лесли Шталь несколько раз возвращалась к теме отношений Трампа и Путина и вмешательства России в выборы в США, заявив: “Вы все время уходите от темы России”. В итоге Трамп ответил утвердительно на вопрос о вмешательстве России в выборы 2016 года: “Они вмешивались. Но я думаю, что Китай вмешивался тоже, как и другие страны”. И по словам американского президента, вмешательство Китая – это более серьезная проблема.

Трамп подчеркнул, что лично он не просил Путина помочь ему выиграть в президентской гонке и “не вступал в сговор с Россией”. “Вы что думаете, я бы стал звонить в Россию и просить помочь мне помочь с выборами? Да ладно вам. Просто смешно”, – сказал президент США.

Говоря о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, цель которого – выяснить был ли сговор между предвыборным штабом Трампа и РФ, он отметил, что пока не собирается прикрывать расследование, однако не стал давать обещание, что точно никогда не сделает это. “Я ничего не буду обещать. Я считаю, что это очень несправедливое расследование, потому что никакого сговора не было”, – сказал он.

Напомним, независимые расследования “российского вмешательства” ведут конгресс США и ФБР. Что касается “убийств и отравлений”, о которых говорил Трамп, то в августе 2018 года США ввели в отношении России первый пакет санкций в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Вашингтон и многие западные страны поддержали выводы Лондона о том, что именно российская разведка отравила Скрипалей. В рамках санкций введен полный запрет на экспорт в Россию так называемых электронных устройств двойного назначения, технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, добычей нефти и газа. В ноябре ожидается второй раунд санкций против России, поскольку она отказалась гарантировать неприменение химоружия и допустить международных наблюдателей в свои лаборатории.