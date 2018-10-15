Это престижная и ответственная работа. Но сколько за нее платят?

Люди, продающие автомобили и недвижимость, ежедневно закрывают самые крупные сделки потребительского рынка. Это престижная и ответственная работа. Но сколько за нее платят?

Корреспондент «ЭГ» посмотрел на вакансии и пообщался с сотрудниками компаний-автодилеров.

На сайтах по поиску работы с ходу нашелся десяток вакансий продавцов автомобилей. Ищут сотрудников в салоны BMW, Skoda, Lada и не­сколько реселлеров бэушных машин. Откровенно говоря, предложения особенно привлекательными не кажутся. Дилер «АвтоВАЗа» честно пишет, что оплата труда – от 700 BYN. Автохаусы, предлагающие авто с пробегом, готовы платить больше: декларируют суммы от 1800 до 3000 BYN.

Но что на самом деле скрывается за этими «от» и «до»?

Мы пообщались с сотрудником крупного автосалона, расположенного на МКАД. Он рассказал много интересного и о своей работе, и о трудовых буднях конкурентов, с которыми общается и дружит, раскрыл нам все секреты этого ремесла.

Если не прилагать героических усилий, а просто каждый день ходить на работу и без надрыва исполнять повседневные обязанности, то продавец автомобилей получит примерно 1000 BYN за месяц. Если напряженно работать, делать много продаж дополнительных товаров и услуг, постоянно учиться, то получается тоже тысяча, но только не рублей, а долларов. Коллег, получающих больше, наш собеседник за последние 2–3 года не встречал.

Стандартная схема оплаты труда продавца у автодилера – минимальный оклад и проценты с каж­дой продажи. В качестве фиксированной части сотрудник даже очень престижного автосалона получает от 200 до 350 USD в месяц. Остальное вознаграждение формируется за счет процентов с выручки.

Продавцам самых массовых и дешевых автомобилей платят относительно мало. Там сделки идут потоком, минский салон может продавать 20–25 недорогих российских машин в день. И от сотрудников много не требуют, ведь спрос и так хороший. Соответственно, чтобы получать даже 1000 BYN или больше, надо сильно напрягаться.

А вот за реализованные люксовые дорогие автомобили сотрудникам дилерских центров элитных марок платят до 300 USD с каждой продажи. Но здесь счет сделок на десятки не идет. Клиент редок, уникален. И продажа одной машины в день – очень большая удача.

Наш собеседник реализовывал авто не самого дорогого японского бренда. С каждой купленной белорусами машины он получал 40 BYN. В принципе, был шанс продавать 1–2 единицы в день. Если очень повезет и сильно напрячься, можно «прыгнуть» и выше этой планки.

Но 40 BYN – только вознаграждение за продажу самого автомобиля, как говорят профессионалы, «голого», самого дешевого варианта с необходимым минимумом опций, часто даже без кондиционера. За реализацию любого дополнительного оборудования (сигнализации, литых ди­сков и т.д.) сотрудникам выделяют гораздо более щедрое вознаграждение, до 20%.

И благодаря этому с одной сделки даже в таком рядовом дилерском центре иногда удавалось получить до 150 BYN. Но чаще с таких дополнительных продаж выходит еще 20 BYN к 40 BYN, положенным за реализацию авто.

Некоторые компании платят сотрудникам долю от проданных страховых полисов, заключенных кредитных и лизинговых договоров. Но это не правило, а приятное для персонала исключение. Дело в том, что доступ к удобному и быстрому финансированию сам по себе обеспечивает заметный рост продаж автомобилей. И сильно поощрять сотрудников за массовую продажу недорогих банковских услуг смысла нет.

Самый желанный покупатель для любого сотрудника автосалона – мужчина, который покупает автомобиль в качестве подарка женщине. Как правило, такие клиенты «голую» машину не забирают, они стремятся произвести впечатление и набирают максимальное количество дополнительных опций и оборудования. Такая сделка всегда приносит сотруднику самое большое возможное вознаграждение.

Практически всегда есть конкуренция между продавцами в рам­ках одного автосалона. Это изначально обусловлено системой оп­латы труда, и руководство старается поощрять борьбу за клиента. Но подобное не всегда приводит к здоровому моральному климату в кол­лективе. Появляются сотрудники, которые стремятся реализовывать больше любой ценой. Например, обманывая покупателей. Так что просто верить на слово первому попавшемуся продавцу даже у официального дилера не стоит. Это может быть новичок, который знает о машине не сильно больше вас, но ему очень надо что-то продать.

На уровне руководства компаний-автодилеров, конечно же, поощряется иная модель работы. От сотрудника ожидают глубокого знания продаваемого автомобиля, в идеале – и машин, конкурирующих с модельным рядом их бренда. Кроме обязательного обучения, которое может занимать до месяца, это подразумевает постоянное самообразование.

При сложившемся уровне зар­плат найти работу в автосалоне сегодня сравнительно легко. Текучка персонала большая. Люди, получившие понимание рынка и навыки продаж, очень часто уходят в смежные компании с более высокой оплатой труда или запускают собственный бизнес. Конечно, обы­чно это не автосалон, но часто они начинают продавать какие-то дополнительные товары или услуги на том же рынке.