Патриарх Кирилл совершил чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме, передает БЕЛТА.

Святейший Патриарх возглавил чин Великого освящения в сослужении Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, архипастырей Белорусской православной церкви, некоторых членов Синода Русской православной церкви и настоятелей храмов Минска.

Патриарх Кирилл отметил, что был здесь еще во время строительства храма и сегодня с особым чувством переступил его порог. “Тогда было трудно представить то великолепие, которое сегодня открывается нашему взору. Это достойный мемориальный храм, посвященный всем святым и памяти погибших защитников нашего Отечества, земли белорусской. Мы знаем, сколь суровой была война здесь, какого мужества требовало сопротивление мирных граждан нашествию иноплеменников. Мы знаем, какую огромную роль партизанская борьба сыграла в приближении общей победы над страшным врагом и как много людей погибло”, – сказал он.

“Храм не должен быть только мемориальным местом, он должен быть местом духовной жизни христианской общины местного прихода. Я хотел бы выразить благодарность Президенту Беларуси Александру Лукашенко за его огромную поддержку в строительстве и благоукрашении этого святого храма. Без этой поддержки его нельзя было бы воздвигнуть и сделать таким прекрасным, монументальным, являющим собой памятник, посвященный героям, боровшимся за свободу нашего Отечества”, – добавил Патриарх Кирилл. В память о пребывании в храме и совершении Божественной литургии он передал икону Владимирской Божией Матери.

Митрополит Павел на память о совместной молитве вручил патриарху Кириллу Евангелие. “Очень важно, что мы вместе с Патриархом Московским и всея Руси освятили этот храм. Очень знаково и знаменательно, что мы собрались в этот воскресный день и молимся всем святым, чтобы они встали на нашу защиту, и враг рода человеческого не смог разделить и погубить наши богочестивые православные народы”, – подчеркнул он.

С момента освящения Храм-памятник в честь Всех Святых стал действующим. Теперь каждый сможет помолиться здесь своему небесному покровителю и поблагодарить его за заступничество.

По окончании Божественной литургии в честь освящения храма гости мероприятия смогли отдохнуть на его территории.

В 2015 году впервые в Беларуси состоялось торжественное мероприятие “Молитва за Беларусь”. В Минске у Храма-памятника в честь Всех Святых в молитве объединились верующие разных конфессий, мирно живущих на белорусской земле. Центральным событием акции стал уникальный проект по увековечению памяти белорусских воинов, погибших за пределами Родины, – церемония закладки в крипту храма капсул с землей, привезенной с захоронений Второй мировой войны из семи европейских стран. Это дань уважения славным сынам и дочерям Отечества, отдавшим жизнь за мир и спокойствие на планете. В мероприятии приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, руководители и представители госорганов, политических партий, общественных объединений, религиозных организаций, национально-культурных общественных объединений, представители общественности Минска.