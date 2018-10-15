Названа специя, которая избавляет от болезней и продлевает жизнь

Ученые сошлись во мнении, что избавить от болезней и может продлить жизнь одна из распространенных специй. Она всегда должна быть на нашем столе, поскольку обладает целебными веществами.

Речь идет о черном перце. Как и другие определенные продукты, которые мы едим, перец может помочь укрепить наш организм. По словам экспертов, употреблением с пищей стимулирующего антиоксидант перца также можно увеличить продолжительность жизни.

Конечно, наряду с этим хорошо бы бросить курить и снизить риск смерти от рака или развития инсульта, также заниматься спортом, употреблять здоровую сбалансированную пищу. Но помимо всего этого, медицинский консультант доктор Сара Брюэр и диетолог Джульетта Келлоу не забывают упомянуть специи и черный перец в частности.

Черный перец может быть полезным для сердца, поскольку он сокращает потребность в соли и содержит пищеварительный пиперин.

По словам экспертов, с давних времен известны лекарственные и устойчивые свойства этой специи.

В настоящее время научные исследования предоставляют доказательства его потенциальных преимуществ для здоровья, включая защиту от рака и улучшение памяти.

Брюэр и Келлоу говорят, что в своей книге под названием «Ешьте лучше, чтобы жить дольше» к своим блюдам для придания аромата следует добавлять не содержащие соли и другие пряности.

Специалисты напомнили, что специи, в том числе и черный перец, имбирь защищают от рака. Такими же свойствами обладает куркума, по поводу которой уже появилось множество исследований, доказывающих это свойство.

Брюэр и Келлоу добавили, что несколько лабораторных исследований показывают, как куркумин способен убивать раковые клетки, особенно в грудной клетке, кишечнике, желудке и на коже, и предотвращает рост опухолей.

Помимо этого, специи, как и черный перец, снимают воспаления. По словам авторов книги, лабораторные тесты показывают, что они действуют как противовоспалительные средства. Возглавляют список куркумин и имбирь.

У людей, принимающих капсулы со специями, в ходе нескольких исследований снизились признаки воспаления.

Также хорошие новости получены для борьбы со старением, поскольку длительное воспаление может привести к проблемам со здоровьем, таким как воспалительное заболевание кишечника, некоторые виды рака, деменция и артрит.

Болеутоляющие свойства специй также доказаны. Сильное противовоспалительное действие имбиря может помочь уменьшить боль, связанную с такими состояниями, как артрит, уверяют Брюэр и Келлоу. Обзор пяти исследований показал, что имбирь уменьшает боль почти на треть, и инвалидность у людей с остеоартритом – на 22%.

Еще одно исследование показало, что имбирь был столь же эффективен, как и противовоспалительный болеутоляющий препарат.