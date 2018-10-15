Какой чай полезен осенью

Что согреет в прохладные осенние дни? Бодрящий и тонизирующий, расслабляющий и насыщенный напиток. В мире примерно 1500 видов чая. Узнайте, как выбрать чай, полезный для здоровья и души.

Самая древняя традиция чаепития пришла в нашу страну из Китая. В переводе с китайского чайная церемония звучит как «высшее искусство чай» и заключается не только в опустошении чашечки чая. Это наслаждение от размеренного разговора с друзьями, возможность лучше узнать собеседника, ощутить гармонию мира вокруг себя. Это особая атмосфера искреннего гостеприимства, тепла и задушевной беседы. Иногда – повод побыть наедине с собой.

Чашка чая имеет огромное значение для тех, кто знает в нем толк. Чай наделен исключительными свойствами – придает бодрость и ясность мысли, успокаивает душу и расслабляет тело, стимулирует обмен веществ, обладает целебными свойствами. Он продлевает жизнь благодаря замедлению процесса старения клеток, способствует повышению иммунитета и утоляет жажду. В осенние дни правильно выбранный чай не только согреет. Принесет пользу здоровью и поднимет настроение.

Чай из шиповника. Традиционно принято использовать плоды так называемой дикой розы. Но чай будет более ароматным и насыщенным, если добавить листья и даже корни этого растения. Шиповник лидирует по концентрации витамина С и оказывает противовоспалительное действие, укрепляет сосуды, помогает при анемии и нормализует повышенное давление.

Чай из мятных листьев улучшает пищеварение, борется со стрессом, снимает напряжение в конце рабочего дня и нормализует сон. Мятный чай лучше выпить в вечерние часы отдыха, и крепкий сон будет сопутствовать вам до утра.

Особое внимание хочется обратить на имбирный чай. Он особенно актуален в осенний период. Его чудесные свойства помогают бороться с лишними килограммами, он благодатно влияет на кожу, улучшает интеллектуальные способности. Во время простудных заболеваний стакан имбирного чая поможет выздоровлению чудесными целебными свойствами. Его пьют с лимоном, медом или мятой.

Чай масала – главный рецепт этой осени. Он пришел из Индии и занял законное место среди любителей настоящих согревающих напитков. Его называют «чай со специями». Масала способен придать сил и зарядить энергией надолго. Способов приготовления масала множество, но четыре составляющих неизменны – чай, молоко, сахар и специи. С масала прекрасно начинать день.

Ройбуш. Так называемый красный чай – уроженец Южной Африки. Неповторимый вкус и полезные свойства – в нем нет кофеина, но этот напиток способен отлично тонизировать и улучшать настроение. Прекрасный заменитель кофе и черного чая. Интересный факт – пара чашек ройбуша в день содержит в своем составе суточную норму аскорбиновой кислоты необходимой человеку. Добавьте к заварке цедру лимона или апельсина. Цитрусовые нотки придадут особый аромат и наполнят напиток магическим запахом.

Выберите любимый чай, и магия чаепития станет приятной традицией. Пусть аромат его пробуждает утром, а тихим вечером успокаивает и согревает теплом.