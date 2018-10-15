Смерть наступила в ночном клубе, его супруга отмечает, что муж не принимал никаких препаратов, а в заведении пил чай.

32-летний принц из Нигерии Габриэль Сегун Аджайи, известный тем, что женился на 50-летней жительнице Череповца, умер в ночь на 13 октября. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Супруга нигерийца Наталья Веденина отметила, что её муж скончался в развлекательном клубе “Платина”. У него случился обширный инфаркт.

— Он упал и умер, никаких препаратов он не принимал, просто сидел чай пил. Раньше на сердце муж не жаловался. Я обо всём узнала через два часа, — приводит администрация слова Ведениной.

По её словам, Габриэль будет похоронен в Череповце, однако на церемонию прощания не смогут приехать родственники принца, поскольку путь слишком далёкий, а также нужна виза.

Наталья и Габриэль познакомились в Интернете и первое время общались с помощью электронного переводчика, в 2017 году у них появились сыновья-близнецы. Мальчикам сейчас полтора года.