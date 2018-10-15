Отныне Евросоюз сможет замораживать активы и применять другие меры против лиц и организаций, причастных к производству или использованию химического оружия во всем мире.

Главы МИД стран Евросоюза в понедельник, 15 октября, одобрили механизм для введения санкций за применение химического оружия. Теперь, как сообщает пресс-служба Совета ЕС, станет возможным введение штрафных мер против лиц и организаций, которые причастны к разработке и применению химоружия во всем мире, независимо от их гражданства и места нахождения.

Санкции могут вводиться как против тех, кто непосредственно участвует в производстве или использовании химоружия, так и тех, кто оказывает финансовую, техническую или иную поддержку, или каким-либо иным образом связан с этим процессом. Штрафные меры подразумевают заморозку активов, запрет на въезд в европейские страны, а также на получение средств от физических и юридических лиц из ЕС.

Реакция Брюсселя на отравление Скрипалей

Это решение стало частью усилий ЕС по борьбе с распространением и применением химоружия, представляющего серьезную угрозу международной безопасности, отмечается в заявлении. На фоне растущего числа нападений с применением такого оружия в различных частях света ЕС таким образом подтверждает свою поддержку международной Конвенции о запрещении химоружия.

19 марта Совет ЕС по иностранным делам принял заявление, в котором назвал отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери нарушением Конвенции о запрещении химического оружия и международного права. Через полторы недели лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе заявили о необходимости “как можно скорее” принять положение, позволяющее вводить санкции в ответ на применение и распространение химоружия.