В Беларуси может быть с успехом внедрена депозитная система сбора тары, которая позволяет сдавать бутылки в тароматы, получать за это деньги и тем самым не вредить природе. Такое мнение высказал гендиректор ОАО «Лидское пиво» Аудриус Микшис.

Депозитная система сбора тары получила широкое развитие в странах Евросоюза. Механизм прост: потребитель подносит пустую бутылку к сканеру таромата, который считывает код и выдает чек. Сумма залога при этом включена в стоимость товара и возвращается после того, как бутылка окажется в автомате. По такому же принципу инфраструктура может работать и в Беларуси.

«У нас есть все для того, чтобы принимать пустые бутылки. Лидский пивзавод готов поддержать внедрение такой системы. Великая цель – очистить природу», – считает глава компании.

По словам гендиректора, организацией депозитной системы в идеале должна заниматься некоммерческая организация, не нацеленная на извлечение прибыли. «Поскольку в противном случае это будет дорого, а затраты обычно ложатся на потребителя», – заметил Аудриус Микшис.

Сейчас в Беларуси изучают относительно успешный опыт соседних стран. В Финляндии, напротив, система оказалась устаревшей, а в Германии – дорогой, так как привела к увеличению стоимости бутылки.

«Депозитам в стране быть. Тароматы – доступное оборудование. Но система должна работать эффективно, чтобы транспортные расходы и другие издержки оставались невысокими», – убежден гендиректор.

Аудриус Микшис также рассказал, что Лидский пивзавод сегодня перерабатывает практически все отходы производства – пластмассу, картон, стекло и даже дрожжи. «Собираем их на заводе и отдаем на переработку», – отметил он.

Напомним, внедрение депозитной системы предусмотрено Национальной стратегией по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами. Произойти это может ближе к 2020 году. Для Беларуси это, прежде всего, вопрос повышения экологической безопасности.