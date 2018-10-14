В ночь с 13 на 14 октября в минском метрополитене состоялось необычное музыкальное событие – ночь классики в метро.

Ночной концерт прошел на платформе станции метро «Петровщина». Концерт «Ночь в метро» организован в рамках фестиваля Юрия Башмета.

На импровизированную сцену в столичной подземке вышли Международный камерный оркестр «East-West Chamber Orchestra» под управлением Ростислава Кримера, звезда Большого театра Беларуси Оксана Волкова и хор.

Кроме того, зрителей своим выступлением порадовали белорусские группы «Песняры», «Без билета», дядя Ваня. Интерьер станции «Петровщина» был оформлен при помощи лазерного светового шоу, что сделало праздник музыки еще более зрелищным и незабываемым.