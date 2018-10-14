Ураган «Лесли» приближается к Португалии и Испании

К Португалии и Испании стремительно приближается сильный ураган «Лесли», прогнозируют мощные ливни, порывы ветра и сильный шторм на море. Об этом передает АР.

В Национальном центре США по наблюдению за ураганами сообщили, что «Лесли» движется на северо-восток со скоростью 61 км/ч., максимальная скорость ветра составляет 120 км/час. Шторм первой категории был зафиксирован за 500 километров на северо-запад от Лиссабона.

Ураган «Лесли» накроет Азорские и Канарские острова, а также Мадейру, прежде чем двинется дальше Пиренеями.