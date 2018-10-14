Учёные рассказали, как уберечься от инсульта в домашних условиях

Специалисты Исследовательского центра биотехнологий при Больнице Святого Михаила (Канада) доказали, что продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров (например, оливковое масло) защищают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Их исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Известно, что аполипопротеин A-IV (ApoA-IV) — белок плазмы крови, содержание которого в организме увеличивается после приёма пищи, — способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В новой работе ученые показали, что ApoA-IV является фактором, подавляющим активность тромбоцитов, которые играют ключевую роль в патологических процессах, затрагивающих сердечно-сосудистую систему. ApoA-IV облегчает кровоток почти сразу же после приёма пищи, содержащей ненасыщенные жиры. Он наиболее активен ночью и наименее — утром.

По словам учёных, это объясняет, почему приступы и инсульты часто случаются после пробуждения. Будущие исследования должны будут помочь разработать соответствующие методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний.