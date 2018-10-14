Вчера днем оперативники уголовного розыска областного милицейского управления и по борьбе с экономическими преступлениями Гомельского РОВД вывели на чистую воду гомельчанку, которая хранила контрафактную спиртосодержащую жидкость.

Сотрудники милиции обладали оперативной информацией о том, что 60-летняя жительница г. Гомеля хранит на подворье крупную партию спиртосодержащего контрафакта.

Несколько лет назад она уже привлекалась к административной ответственности за незаконную транспортировку непищевого этилового спирта из Российской Федерации в Беларусь. Но тогда количество спиртного измерялось несколькими десятками литров. На этот раз партия оказалась куда более объемной. В ходе проведения санкционированного осмотра домовладения милиционеры нашли более 50 десятилитровых пластиковых канистр, а также другие емкости, в которых находилась фальсифицированная спиртовая жидкость. Общий объем изъятого контрафакта составил 565 литров.

Материалы проверки направлены в ИМНС по Железнодорожному району г. Гомеля для принятия процессуального решения.