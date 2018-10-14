Еда перед сном повышает риск возникновения двух видов рака

Научные специалисты Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) установили, что ранние ужины значительно снижают риск развития рака двух видов.

В частности, привычка ужинать рано защищает от развития рака молочной железы и предстательной железы. Ранними учёные называют ужины минимум за два часа до сна.

Исследователи проанализировала данные 621 мужчины, больных раком предстательной железы и 1205 женщин, которым был диагностирован рак груди. Их показатели сравнили с параметрами 872 мужчин и 1321 женщины, которые не имели онкологических заболеваний. У всех были исследованы такие факторы как особенности ежедневного приёма пищи, типичный распорядок дня, хронотип («сова» или «жаворонок»), следование рекомендациям по профилактике заболеваний.

Исследователи этого вопроса выяснили: соблюдение здоровых суточных схем питания связано с более низким риском развития рака. Учёные заявили, что люди, которые ужинали за два часа до сна и ранее, имели на 26% меньше шансов на развитие рака простаты и на 16% меньше шансов на развитие рака молочной железы по сравнению с теми, кто ужинал непосредственно перед сном.

Исследователи убеждены, что существует взаимосвязь между суточными ритмами человека, метаболическими способностями его организма и возникновением рака.

Согласно из версии, ранние ужины, в отличие от поздних, не ведут к нарушениям функций организма, подразумеваемых естественными циркадными ритмами, — этим и защищают от возникновения болезней.