Ответ Синода Русской Православной церкви по решениям Константинопольского патриархата относительно Украины будет адекватным и жестким, сказал в субботу журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков по случаю визита предстоятеля РПЦ в Беларусь, сообщает ТАСС.

Вместе с тем Волков затруднился сказать, какие конкретные решения будут приняты. “Неблагодарное дело на нашем уровне давать какие-то предположительные оценки. Следует немного подождать”, – отметил пресс-секретарь патриарха.

“Оценку всего того, что было сделано Константинопольским патриархатом даст Священный Синод, который соберется в Минске в понедельник <…> В любом случае, ответ будет адекватным и жестким. Синод выразит недвусмысленную позицию относительно тех решений, которые были приняты в Стамбуле”, – сказал он.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси добавил, что Украинская православная церковь является единственной канонически признанной и продолжит свое служение.

На заседании синода 9 – 11 октября Константинопольский патриархат «подтвердил решение о том, что приступает к предоставлению автокефалии Церкви Украины и отменяет решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата». Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. Было объявлено о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата.