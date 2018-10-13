Экономический рост в мире может замедлиться и прекратиться, в частности, из-за торгового конфликта между США и Китаем, считают в Международном валютном фонде.

Международный валютный фонд (МВФ) предостерег от растущих угроз для мирового экономического роста, сообщает DW. Как заявляют в МВФ, времени для реформ, которые помогут поддержать рост мировой экономики, остается все меньше.

Фонд опасается, что к прекращению мирового экономического роста могут привести общая геополитическая нестабильность и финансовые кризисы в некоторых странах с развивающейся экономикой, где “исторически высокий уровень долга” может негативно сказаться на перспективах роста.

Кроме того, если усугубится торговый спор между США и Китаем, то от этого “пострадают все”, считают в фонде, отмечая, что торговля и предоставление услуг и инвестиций на справедливых, свободных и обоюдно выгодных условиях является “важным мотором” для роста экономики и создания рабочих мест.

МВФ намерен принять меры для стабилизации экономического роста и предотвращения кризисов и других рисков.