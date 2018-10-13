Лукашенко и Путин побывали на малой родине белорусского президента

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после завершения официальных мероприятий, связанных с их участием в V Форуме регионов, уделили несколько часов неформальному общению.

Как сообщает пресс-служба президента, глава белорусского государства пригласил российского лидера посетить свою малую родину в агрогородке Александрия Шкловского района. Александр Лукашенко и Владимир Путин осмотрели дом, где рос будущий белорусский президент, прогулялись по деревне и побывали на Трофимовой кринице, где напились воды, которая считается целебной.

Особый антураж экскурсии по малой родине Лукашенко придал и транспорт, на котором передвигались президенты. Вместо традиционного для глав государств авто представительского класса был выбран модернизированный автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска. За рулем находился сам Александр Лукашенко.

В исконно белорусском стиле были выдержаны и приготовленные для Владимира Путина угощения. Блины и драники из печи пробовали с пылу с жару.