2 ноября на сцене Дворца Республики заслуженная артистка Республики Беларусь Инна Афанасьева отпразднует сразу два юбилея – свое 50-летие и 30-летие творческой деятельности. Большой концерт называется «Любовь моя…».

Во время своего недавнего выступления на сцене Молодежного театра эстрады

Инна Афанасьева буквально шокировала публику, объявив, что «Любовь моя…»

будет ее последним концертом…

Инна Афанасьева в последнее время не баловала белорусскую публику своими выступлениями. При этом она одна из немногих, кто не боится называть вещи своими именами, и открыто говорит о том, что происходит на белорусской эстраде.

«Мне больно смотреть на белорусских артистов, – говорит артистка. – Нас превратили в каких-то исполнителей караоке, мы как будто выполняем какие-то задания. Например, отмечается 100 лет какой-то организации – на концерт приглашают Николая Баскова и Таисию Повалий – шикарно, я люблю этих артистов. Но в это время белорусские исполнители делают тематику вечера – поют песню про пять минут, про разведчиков, песни Ободзинского. А российские приезжают со своими шлягерами, которые поют годами! А белорусские артисты – как будто мимо прошли. И это при том, что у каждого есть свои песни, и хорошие! Просто их не дают петь, они не звучат с телеэкранов, не звучат толком на радио, и не потому, что «неформат», а просто потому, что к своим такое отношение… И вот что будет дальше, когда закончатся «Песняры», «Сябры», Ядвига Поплавская? Я не знаю, что останется…»

2 ноября Инна Афанасьева обещает спеть все те песни, которые любит сама.

«На концерте будут и старые песни, может, совсем забытые, и премьеры – мы записали несколько новых композиций, – рассказывает певица. – Песни получились искренние, откровенные. И кто их уже слышал, говорит, что это новая Инна.

Мне хочется, чтобы было хорошее настроение. Хочется увидеть публику, которая любит меня и которую люблю я. Хочу спеть те песни, которые люблю. Конечно, не все

войдут в этот концерт. И потом не будет никаких прощальных туров.

Исходя из того, что происходит вокруг, скорее всего, это будет мой последний концерт.

Смогу ли я жить без сцены? Не знаю… Но сейчас у меня такое настроение. Безусловно, я буду записывать новые песни, выпускать их. Я по гороскопу Скорпион и всегда чувствую ситуацию, что нужно делать, а чего нельзя…»

2 ноября на сцене Дворца Республики будет петь не только сама Инна Афанасьева, но и ее гости – народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская, заслуженная артистка

Республики Беларусь Ирина Дорофеева, Алексей Хлестов.

Билеты на концерт стоят по нынешним меркам не так уж и дорого – от 29 до 55 рублей.