С 14 октября 2018 года в Беларуси стоимость топлива на автозаправочных станциях изменяется на 1 копейку.

Как сообщает пресс-служба «Белнефтехима», цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,39 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,47 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,68 руб., ДТ – 1,47 руб.

“Белорусские НПЗ продолжают работать в сложных условиях опережающего роста цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты. Цена нефти в октябре в среднем составила 85,1 доллара за баррель и с начала года выросла на 59,3%. Автомобильное топливо на белорусских АЗС за этот период подорожало лишь на 14,4%”, – уточнили в концерне.