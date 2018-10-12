Внучка английской королевы Елизаветы II, принцесса Йоркская Евгения в пятницу, 12 октября, вышла замуж за своего возлюбленного Джека Брукбэнкса. Свадебная церемония прошла в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, сообщает mir24.tv со ссылкой на Mirror.

К алтарю Евгению сопроводил ее отец – принц Эндрю Йоркский, который является третьим сыном Елизаветы II. Невеста была в длинном платье с открытой спиной и шлейфом, а также тиарой на голове, украшенной драгоценными камнями. Жених облачился в смокинг.

На торжественной церемонии в Виндзорском замке присутствовало множество гостей, среди них члены королевской семьи. Кроме того, среди приглашенных были представители шоу-бизнеса. Так, на бракосочетании присутствовали актрисы Лив Тайлер, Деми Мур, модель Кейт Мосс и другие знаменитости.

О предстоящей свадьбе Евгении и Джека объявили в январе 2018 года. До этого пара встречалась несколько лет. Они познакомились еще в 2010 году.