В Литве с мая 2019 года определенная категория пациентов сможет легально покупать лекарственную коноплю.

За поправку к закону о контроле за медицинскими препаратами проголосовали 90 депутатов литовского Сейма, три парламентария воздержались.

Изменения вступят в силу с 1 мая. С указанной даты коноплю в медицинских целях смогут приобретать клиенты с рассеянным склерозом, тяжелой формой эпилепсии, страдающие ВИЧ или СПИДом, а также онкологией. Однако контроль за лекарствами, содержащими коноплю, будет строго регламентирован.

Стоит отметить, что в настоящее время ряд европейских стран уже легализовали коноплю в медицинских целях. Так, подобное разрешение введено в Португалии, Голландии, Финляндии, Словении, Чехии, Испании, Германии, Греции и Польше.