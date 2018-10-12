В Беларуси будут называть за антироссийские речевки. Популярная у недружелюбно настроенных к России граждан кричалка «Кто не скачет …» признана экстремистской, и за ее использование в Беларуси будут привлекать к административной ответственности – штрафовать на 120-600 долларов или арестовывать.

После того как в 2015 году молодые люди на праздновании Дня Воли в Минске использовали эту кричалку, ее признали экстремистской и занесли в Республиканский список экстремистских материалов. Однако формально она не считалась запрещенной. В этом году во время матча на стадионе «Динамо» в Минске между сборными Беларуси и Сан-Марино группа белорусских любителей футбола устроила прыжки под речевку.

В итоге милиция предложила наказывать «скакунов». Суд Центрального района Минска постановил расширить границы санкций по статье 17.11 КоАП за оскорбительные кричалки. И теперь за антироссийскую речевку можно получить крупный штраф (от 10 до 50 базовых величин) или административный арест. Ее не просто нельзя кричать на улице, но и вообще цитировать где-либо.