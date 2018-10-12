Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Беларуси шестой транш финансового кредита из средств Фонда в объеме 200 млн долларов, сообщила пресс-служба банка.

С учетом предыдущих траншей на сегодняшний день стране предоставлено 1,8 млрд долларов из общей суммы кредита в размере 2 млрд долларов, предусмотренной на поддержку Программы реформ.

Условиями предоставления шестого транша предусматривалось выполнение 25 показателей, из которых на контрольную дату оценки транша (1 октября 2017 года) не были выполнены 5 показателей, включая 3 контрольных. Нереализованные контрольные меры были направлены на поддержку развития малого и среднего бизнеса через принятие постановления правительства о внедрении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, влияющих на условия осуществления предпринимательской деятельности; создание института уполномоченного по защите прав предпринимателей; и активизацию рынка труда через ускорение оптимизации численности занятых на государственных предприятиях и переобучение высвобождаемых работников в соответствии с требованиями рынка. Основной целью невыполненных индикативных мер было сдерживание инфляционного давления со стороны избыточного денежного предложения.

Решением Совета Фонда предоставлено освобождение по всем невыполненным показателям с учетом того, что Беларусь выполнила дополнительные условия предоставления шестого транша, согласованные белорусской стороной и управляющим по рекомендации экспертного совета ЕФСР.

В частности, в совместную инструкцию Министерства финансов и Министерства экономики по методике подготовки финансово-экономических обоснований к проектам нормативных правовых актов были внесены требования по внедрению элементов оценки регулирующего воздействия как одного из ключевых механизмов сокращения давления на развитие бизнеса. В марте текущего года Нацбанк внес изменения в пруденциальные нормативы, направленные на сдерживание избыточного роста потребительского кредитования как одного из потенциальных факторов негативного влияния на динамику проблемной задолженности и ухудшение внешнеторгового сальдо.