Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 12 октября снимает запрет на поставки продукции с пяти предприятий Беларуси. Информация об этом размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

В списке белорусских компаний, в отношении которых отменены ограничения, четыре молочных предприятия и одно мясоперерабатывающее. В частности, запрет снят на поставки в Россию цельномолочной продукции предприятий “Молочный гостинец” и “Молочный мир”, пастеризованного молока наливом ИЧУСПП “Детскосельский Городок” филиала “Вировлянский”, молока питьевого ОАО “Минский молочный завод №1”, а также говядины ОАО “Столбцовский мясоконсервный комбинат”.

В сообщении Россельхознадзора отмечается, что запрет снят по итогам переговоров с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси – директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем, по результатам представленных белорусской стороной материалов и после проведения сверки объемов поставляемой из Беларуси животноводческой продукции.