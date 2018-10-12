Россия перечислила Беларуси 11 октября недоплаченные средства по схеме “перетаможки” нефти, заявил вице-премьер республики Игорь Ляшенко.

“Вчера поступили”, – сказал И.Ляшенко журналистам в пятницу в Могилеве.

Он уточнил, что это средства, недоплаченные Россией с июля по схеме “перетаможки” 6 млн тонн нефти, поставляемых в Беларусь.

Общая сумма составила $263 млн.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, что Россия не выполняет в полном объеме договоренности о перечислении в белорусский бюджет экспортных пошлин с объема 6 млн тонн, которые включены в годовой баланс поставок нефти в Беларусь в размере 24 млн тонн. Фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн “перетамаживаются”, т.е. в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Данная схема была согласована сторонами в апреле 2017 года после очередного нефтегазового кризиса.

В начале октября премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что республика продолжит получать от России средства за “перетаможку” нефти в текущем и следующем годах. По его словам, “договоренность о том, что все подписанные соглашения, в том числе в нефтегазовой сфере, будут безусловно выполняться сторонами”, стала главным итогом переговоров глав Беларуси и России в Сочи 21 сентября.