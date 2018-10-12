Покупательница картины Бэнкси “Девочка с шаром” не отказалась от приобретения произведения после его частичного уничтожения. Стоимость порезанного полотна осталась прежней.

Покупательница картины британского уличного художника Бэнкси “Девочка с шаром” – произведения, которое самоуничтожилось в момент продажи на аукционе, решила не отказываться от этого полотна. Об этом вечером в четверг, 11 октября, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s.

После частичного уничтожения картине дали новое название – “Любовь в мусорном ведре”. Неназванная коллекционер из Европы заплатит за нее те же 1,4 млн долларов, которые она была готова перечислить за изначальную работу Бэнкси. “Когда раздался удар молотка (ведущего аукциона. – Ред.) и работа была порезана на части, я сначала была шокирована, но постепенно начала понимать, что в итоге мне достанется кусочек истории искусства”, – приводит аукционный дом слова покупательницы.

“Девочка с шаром” была продана на аукционе 5 октября. Но сразу по завершении торгов половина полотна была порезана спрятанным в картинной раме шредером. В Sotheby’s, которому произведение принадлежало с 2006 года, утверждают, что не знали о скрытом в картине устройстве. Его установил туда сам Бэнкси.