ПАСЕ призвала Минск не выдавать лицензию БелАЭС.

В Страсбурге в четверг Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию «Ядерная защита и безопасность в Европе», призывающую регулятор атомной энергетики РБ не выдавать лицензию строящейся Белорусской АЭС, пока не реализуются международные требования ядерной безопасности. Об этом сообщил Виргилиюс Подерис, председатель комиссии по вопросам энергетики парламента Литвы.

Председатель литовской делегации Альгирдас Буткявичюс, который принимал участие в парламентской сессии в ПАСЕ, отметил, что проголосовало за резолюцию 99 парламентариев, против нее — 18 депутатов, а 8 парламентариев воздержались.