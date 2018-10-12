В четверг, 11 октября 2018 года, на 46-м году жизни умер председатель правления Технобанка Дмитрий Михалевич. Мужчине было сорок пять лет.

Председатель правления ОАО «Технобанк» родился и вырос в столице, он окончил Белорусский государственный экономический университет. С третьего курса он работал в банковской сфере. В Технобанке Михалевич начинал специалистом, а в должности председателя правления он работал десять лет.

Коллеги руководителя на официальном сайте банка пишут: «Нет больше с нами яркого лидера, мудрого советчика, профессионала своего дела, просто доброго, светлого человека, образца оптимизма, человечности и жизнелюбия. Жизненная позиция Дмитрия Леонидовича всегда была достойна стать примером для всех нас».