Правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования в 2019 году не претерпят серьезных изменений. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко.

Министр рассказал, что соответствующий указ подготовлен. Новая редакция правил приема проходит согласование, передает БЕЛТА.

“Революционных изменений не произойдет. В том, что касается набора, экзаменов, тестов, все останется по-прежнему. Единственное, могут появиться некоторые нюансы, связанные с техническими моментами – не больше”, – отметил Игорь Карпенко.

Отвечая на вопрос о степени готовности проекта обновленного Кодекса об образовании, он проинформировал, что документ находится на экспертизе в Национальном центре законодательства и правовых исследований Беларуси.