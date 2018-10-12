Каких витаминов вам не хватает и почему?

ВИТАМИН А
Если Вам не хватает этого витамина, значит:
- часто появляются прыщи на коже;
- заметно снизился аппетит;
- иногда кажется, что зрение стало хуже;
- чаще подвергаетесь заболеваниям;
- у вас стали образовываться мозоли.
ПРИЧИНА: Витамин А сам по себе очень плохо усваивается. Поэтому в рацион питания необходимо добавить жиросодержащие продукты.
КАК ИСПРАВИТЬ: Включите в рацион авокадо, орехи, семечки, масла.
БОЛЬШЕ ВСЕГО ВИТАМИНА А СОДЕРЖИТСЯ В: моркови, петрушке, шпинате.
ВИТАМИНЫ ГРУППЫ B
Если Вам не хватает этого витамина, значит:
- Вы страдаете бессонницей;
- чувствуете себя подавленным;
- стали тусклыми волосы;
- появился неприятный запах изо рта;
- в уголках рта появились «заеды»;
- часто кружится и болит голова;
- появилась перхоть;
- мучают запоры.
ПРИЧИНА: Cбой в работе желудочно-кишечного тракта вызывает дефицит этого витамина в организме. Нехватка клетчатки и, как следствие, нарушение перистальтики кишечника. Именно в нем усваивается витамин В. Кроме того, витамины группы В отвечают за состояние ногтей и волос. Именно они первыми сигнализируют о недостаче этого витамина.
КАК ИСПРАВИТЬ: Включить в рацион больше злаков, овощей и орехов, бобовых, пшеничных проростков и, особенно, лен.
ВИТАМИН С
Если Вам не хватает этого витамина, значит:
- чувствуется быстрая усталость;
- небольшие царапины очень долго заживают;
- на коже часто остаются синяки;
- не меняя рацион питания, полнеете;
- курите.
ПРИЧИНА: Недостаток сна и вредные привычки. Гораздо больше требуется витамина С тем, кто курит, так как никотин очень быстро выводит его из организма и мешает усвояемости. Так же очень губителен для витамина С алкоголь.
КАК ИСПРАВИТЬ: Есть больше цитрусовых не всегда выход, возможна аллергическая реакция. Но стоит добавить в пищу больше киви, брокколи, шпината, шиповника, клубники, черной смородины, щавеля.
ВИТАМИН D
Если Вам не хватает этого витамина, значит:
- вы стали раздражительны;
- у вас портятся зубы;
- иногда болят суставы.
ПРИЧИНА: Естественным путем витамин D вырабатывается только под солнечными лучами. Недостаток солнца – это нехватка витамина D, а так же плохое усвоение кальция, что отражается на состоянии зубов и костей.
КАК ИСПРАВИТЬ: Чаще гулять на улице под солнцем.
ВИТАМИН К
Если Вам не хватает этого витамина, значит:
- кровь долго не останавливается при порезах;
- появились симптомы диабета.
ПРИЧИНА: Дефицит витамина К может развиться из-за неправильной работы желудочно-кишечного тракта и болезней, препятствующих образованию и выведению желчи.
КАК ИСПРАВИТЬ: Стоит учесть, что в оливковом масле, некоторых фруктах (бананы, авокадо, киви), в отрубях и злаках этот витамин тоже присутствует.
БОЛЬШЕ ВСЕГО ВИТАМИНА К СОДЕРЖИТСЯ В: белокочанной и цветной капусте, листовом салате.
ВИТАМИН U
Если Вам не хватает этого витамина, значит:
- наблюдается аллергическая реакция на привычные продукты;
- часто чувствуется боль в желудке;
- после еды мучает изжога.
ПРИЧИНА: Недостаток растительной пищи. Наш организм не способен синтезировать витамин U, мы можем получать его только извне. По сути это витаминоподобное вещество; оно помогает предотвратить язву желудка и двенадцатиперстной кишки, обладает болеутоляющим и заживляющим действием. А еще стимулирует выработку антигистаминных и уменьшает проявления поллиноза, бронхиальной астмы, пищевой аллергии.
КАК ИСПРАВИТЬ: Кушать сладкий перец, лук, бананы, свежие томаты, белокочанную капусту, петрушку, сельдерей, репку.