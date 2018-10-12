Каких витаминов вам не хватает и почему?

ВИТАМИН А

Если Вам не хватает этого витамина, значит:

часто появляются прыщи на коже;

заметно снизился аппетит;

иногда кажется, что зрение стало хуже;

чаще подвергаетесь заболеваниям;

у вас стали образовываться мозоли.

ПРИЧИНА: Витамин А сам по себе очень плохо усваивается. Поэтому в рацион питания необходимо добавить жиросодержащие продукты.

КАК ИСПРАВИТЬ: Включите в рацион авокадо, орехи, семечки, масла.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ВИТАМИНА А СОДЕРЖИТСЯ В: моркови, петрушке, шпинате.

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ B

Если Вам не хватает этого витамина, значит:

Вы страдаете бессонницей;

чувствуете себя подавленным;

стали тусклыми волосы;

появился неприятный запах изо рта;

в уголках рта появились «заеды»;

часто кружится и болит голова;

появилась перхоть;

мучают запоры.

ПРИЧИНА: Cбой в работе желудочно-кишечного тракта вызывает дефицит этого витамина в организме. Нехватка клетчатки и, как следствие, нарушение перистальтики кишечника. Именно в нем усваивается витамин В. Кроме того, витамины группы В отвечают за состояние ногтей и волос. Именно они первыми сигнализируют о недостаче этого витамина.

КАК ИСПРАВИТЬ: Включить в рацион больше злаков, овощей и орехов, бобовых, пшеничных проростков и, особенно, лен.

ВИТАМИН С

Если Вам не хватает этого витамина, значит:

чувствуется быстрая усталость;

небольшие царапины очень долго заживают;

на коже часто остаются синяки;

не меняя рацион питания, полнеете;

курите.

ПРИЧИНА: Недостаток сна и вредные привычки. Гораздо больше требуется витамина С тем, кто курит, так как никотин очень быстро выводит его из организма и мешает усвояемости. Так же очень губителен для витамина С алкоголь.

КАК ИСПРАВИТЬ: Есть больше цитрусовых не всегда выход, возможна аллергическая реакция. Но стоит добавить в пищу больше киви, брокколи, шпината, шиповника, клубники, черной смородины, щавеля.

ВИТАМИН D

Если Вам не хватает этого витамина, значит:

вы стали раздражительны;

у вас портятся зубы;

иногда болят суставы.

ПРИЧИНА: Естественным путем витамин D вырабатывается только под солнечными лучами. Недостаток солнца – это нехватка витамина D, а так же плохое усвоение кальция, что отражается на состоянии зубов и костей.

КАК ИСПРАВИТЬ: Чаще гулять на улице под солнцем.

ВИТАМИН К

Если Вам не хватает этого витамина, значит:

кровь долго не останавливается при порезах;

появились симптомы диабета.

ПРИЧИНА: Дефицит витамина К может развиться из-за неправильной работы желудочно-кишечного тракта и болезней, препятствующих образованию и выведению желчи.

КАК ИСПРАВИТЬ: Стоит учесть, что в оливковом масле, некоторых фруктах (бананы, авокадо, киви), в отрубях и злаках этот витамин тоже присутствует.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ВИТАМИНА К СОДЕРЖИТСЯ В: белокочанной и цветной капусте, листовом салате.

ВИТАМИН U

Если Вам не хватает этого витамина, значит:

наблюдается аллергическая реакция на привычные продукты;

часто чувствуется боль в желудке;

после еды мучает изжога.

ПРИЧИНА: Недостаток растительной пищи. Наш организм не способен синтезировать витамин U, мы можем получать его только извне. По сути это витаминоподобное вещество; оно помогает предотвратить язву желудка и двенадцатиперстной кишки, обладает болеутоляющим и заживляющим действием. А еще стимулирует выработку антигистаминных и уменьшает проявления поллиноза, бронхиальной астмы, пищевой аллергии.

КАК ИСПРАВИТЬ: Кушать сладкий перец, лук, бананы, свежие томаты, белокочанную капусту, петрушку, сельдерей, репку.