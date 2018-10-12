Эксперты посчитали, что выигрывает и теряет бизнес от дружбы с политическими игроками.

В странах с высокой коррупцией компании используют политические связи для решения продвижения интересов и влияния на потоки государственных ресурсов. В мало коррумпированных странах они тоже нередко поддерживают конкретных политических игроков, несмотря на то, что у тех нет механизмов распределять госресурсы в пользу этих компаний.

— Мы знаем, что в мире определенные успешные компании дают деньги политикам, например, на перевыборы. Но становятся ли компании более успешными и богатыми вследствие того, что финансируют политиков, или они помогают политикам просто так, потому, что у них просто есть лишние деньги, — говорит старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

Экономист на примере политической истории США изучил, как сказывается на стоимости компаний внезапная смерть политика, которого она поддерживала, чтобы выявить причинно-следственную связь этих явлений.

— Мы рассмотрели то, как вели себя относительно рынка акции компаний после непредсказуемой смерти политиков, с которыми они были связаны, в том числе поддерживали их последнюю предвыборную кампанию. Так как никто не мог предсказать смерть этих политиков, то эти компании неожиданно для себя теряли имеющуюся политическую связь, — объясняет экономист.

Исследование «Ценность корпоративных политических связей: на примере внезапных смертей политиков» показало, что в течение недели после смерти политика компании теряли около 0,6% своей рыночной стоимости. В среднем акции американских компаний дешевели на 33,6 миллионов долларов.

— Получается, что отношения с политиками имеют для компаний финансовую выгоду, потому что увеличивают их капитализацию. Во всяком случае, так происходит в США, — отмечает Лев Львовский.

Причем выгодно бизнесу не только выстраивать связи, которые имеют коррумпированную подоплеку, но и поддерживать так называемую дружбу с политиками. Даже совместное появление на публике политиков и бизнесменов или использование их имен и изображений в продвижении продукции и услуг сказываются на финансовой составляющей компаний.

— В принципе связь компаний с политиками, как и с известными людьми, может приносить экономическую выгоду вне рамок коррупции, — подчеркивает экономист.

Перенести результаты исследования на Беларусь невозможно из-за разных политических и экономических условий. Исследование косвенно подтверждает, что в целом бизнесу на руку выстраивать такие отношения. И некоторые отечественные компании активно пользуются приближенностью к лицам, принимающим решения на государственном уровне.

Темнее менее и в белорусских реалиях есть примеры некоррупционных связей можно вспомнить изображение поэта и оппозиционного политика Владимира Некляева в рекламе магазина Symbal.by. Правда, эта реклама продержалась меньше суток. Или совместное участие политиков, известных представителей власти и крупных компаний в различных мероприятиях.

— Не стоит забывать, что при дружбе с политиками компании заодно приобретают и политические риски, — добавляет Лев Львовский.

В последние годы в Беларуси произошло несколько громких коррупционных скандалов, в которых звучали фамилии чиновников и бизнесменов. Часть из них вполне могла быть результатом не разовых случаев взяточничества, а грамотно выстроенной политики компаний и служащих ради долгоиграющей экономической выгоды.