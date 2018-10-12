Белоруска Арина Соболенко, посеянная на турнире в Тяньцзине под четвертым номером, не смогла пробиться в полуфинал, в двух партиях проиграв представительнице Швейцарии Тимеа Бачински со счетом 6:7 (2:7), 6:7 (5:7). Это означает, что уроженка Минска выбыла из борьбы за попадание на Итоговый чемпионат ВТА в Сингапуре. Шансы на попадание на Итоговый чемпионат ВТА сохраняют чешка Каролина Плишкова, украинка Элина Свитолина, голландка Кики Бертенс и американка Слоан Стивенс.

Ранее на этот турнир квалифицировались румынка Симона Халеп, немка Ангелика Кербер, японка Наоми Осака, датчанка Каролина Возняцки и чешка Петра Квитова. Соревнования пройдут в Сингапуре с 21 по 28 октября.