«Водить люблю, а обслуживать машину — нет». Поклонник каршеринга сделал приложение, отображающее на карте авто всех минских сервисов

Зачем, кроме основных сервисных приложений, нужно ещё одно, и какова жизнь белорусского пользователя каршеринга, Тимофей рассказал dev.by.

В рабочее время Тимофей Величко — iOS Developer в компании SoftTeсo, в свободное время он поддерживает собственное приложение сarShare (iOS, Android), которое разработал ради удобного пользования каршерингом в Минске.

«Люблю проблемы решать, а рутинные задачи меня бесят»

— Водить я люблю, а своей машины нет, — говорит Тимофей. — Раньше была, но я устал её обслуживать. Заправлять, менять резину, ремонтировать — вся эта «бытовуха» меня замучила, и я решил отказаться от авто. Но любовь к вождению не прошла, это для меня — элемент расслабления, — говорит Тимофей. — Помню, в день свадьбы просыпаюсь утром, и чувствую — волнуюсь. Обычно я очень спокойный, а тут мандраж беспричинный, чуть не до тряски. Накануне мы договорились с невестой, что я заеду за ней домой. Сажусь за руль — проезжаю километр, и всё, я спокоен.

И когда прошлым летом в Минске появился первый сервис каршеринга, я очень обрадовался и тут же к нему подключился.

Идея создать приложение-надстройку к каршеринговым сервисам пришла Тимофею вместе с новостями о скором приходе в Минск второго оператора.

— Я люблю проблемы решать, а рутинные задачи меня бесят, — объясняет разработчик. — Чтобы заказать машину, надо сначала зайти в приложение одного оператора, подождать, пока оно загрузится, посмотреть, есть ли рядом машина. Допустим, захожу в Anytime, вижу, что ближайшая машина — на метро «Петровщина», — далековато. Захожу в «Везуху», там ближайшая на «Михалово» — вообще далеко, значит, мне надо вернуться в Anytime, чтобы забронировать первое авто. Это неудобно. Появилась идея создать приложение, которое бы показывало машины всех сервисов на одной карте.

В конце июля Тимофей сел за разработку iOS-приложения, а в конце августа залил его в AppStore. Чистого времени на разработку понадобилось около 60 часов.

— Приложение — небольшое, все этапы мне были понятны, оставалось только сесть и написать, — говорит Тимофей. — По сути, мне надо было лишь собрать данные с операторов и отдать на выход в приложение. Единственный момент — так как я iOS-разработчик, нужен был сервер. Напрямую слать запросы на серверы операторов не очень хорошо с точки зрения архитектуры приложения, поэтому тут требовалось комплексное решение, которое бы возвращало комплексные данные со всех операторов. Для этого я воспользовался платформой Google Firebase, которая даёт простые методы для разработки серверов таким, как я, не сильно в этом «шарящим».

«Если готовы поработать за звездочки в сторе, я буду рад»

После релиза iOS-версии инициативу Тимофея поддержали тестировщик Андрей Шевцов и Android-разработчик Алексей Захаренко.

— Я говорю: ничего не обещаю, но если вы готовы поработать за звёздочки в сторе, то я всегда рад новым людям.

Алексей Захаренко за пару-тройку недель сделал Android-версию сarShare.

Кроме этого, изначально Тимофея поддержали родные и друзья. Сестра сделала дизайн приложения, жена занялась продвижением в Instagram, друг-юрист помог с написанием политики конфиденциальности — обязательной перед заливкой в онлайн-магазин.

— Посмотрел полиси к другим приложениям — там документы на шести страницах, куча слов! Для меня это был тёмный лес, поэтому я сразу обратился к товарищу. Он почитал, покопал и выдал документ для нашего приложения: что оно использует, какие данные хранит, как обрабатывает.

Ещё один человек следит за каналом в Telegram, который объединяет около 600 пользователей минского каршеринга.

— Там постят и обсуждают новости каршеринга, за день набегает до 1 000 сообщений.

Я не в состоянии отследить такое количество сообщений, поэтому товарищ помогает с обработкой этого потока и вычленением чего-то полезного. Может, кто-то сделает хорошее предложение для фичи или найдет баг в приложении.

Всего приложение объединило три сервиса: два действующих (Anytime и «Везуха») и один в стадии подготовки (West Group). Негусто, потому что негусто самих сервисов каршеринга в стране. Доступный автопарк — около 100 единиц (машины нового оператора, которые уже отображаются на карте, но еще недоступны для аренды, не в счёт).

Отсюда и скромные результаты скачивания: всего около 1000 для обеих версий приложения. Да и те включая любопытных иностранцев, отреагировавших на анонс автора в LinkedIn.

«Что возьмёте: Volkswagen Polo с почти пустым баком или Ravon R2 c полным?»

— То ли дело в Москве, — говорит Тимофей, — там порядка 15 операторов, на каждом перекрёстке стоит по 2-3 машины (весной 2018 года парк каршеринга в Москве насчитывал 6500).

Для Москвы такое приложение, как моё, очень актуально. И там есть аналогичный агрегатор. Но, по-моему, он уступает нашему в качестве реализации и производительности. В московском приложении не очень хорошо оптимизирована работа с большим количеством элементов, и из-за этого оно подтормаживает. Но ключевая разница в том, что наше приложение основано на картах Яндекса, а московский агрегатор (как и приложения минских операторов) — на Google Maps. Зачастую бывает так, что машина стоит в 2 минутах ходьбы, но Google прокладывает путь в обход и показывает время пути 10 минут. Яндекс же в нашем регионе, напротив, очень точно прокладывает маршруты. В перспективе можно задуматься об отображении в нашем приложении московских машин, однако без бизнес-модели в этом нет смысла.

Тимофей не скрывает, что бизнес-навыков его команде очень не хватает. И так как чёткого плана по продвижению и монетизации продукта у команды разработчиков нет, то и стартапом они себя не считают. На вопрос, знают ли минские операторы каршеринга о приложении-агрегаторе, Тимофей простодушно отвечает: «Не знаю». Контактировать с компаниями он не пробовал.

Хотя дальнейшие расспросы показывают, что видение способов монетизации у разработчика есть. Во-первых, привлечение новых операторов (если/когда они появятся) и взимание с них платы за размещение в сервисе. Прежде всего это должно работать с небольшими игроками, чьи приложения пользователям будет не очень интересно скачивать заблаговременно. Другое дело — если машина обнаружена поблизости, и агрегатор автоматически ведёт по ссылке в онлайн-магазин.

Во-вторых, продажа операторам обезличенной аналитики. Эту идею Тимофею подсказал Даниэль Волков, инженер компании Navek Soft. Например, пользователь открывает приложение и видит рядом два авто — Volkswagen Polo с почти пустым баком и Ravon R2 c полным. По правилам каршеринга, нельзя оставлять машину с пустым баком — надо ехать на заправку, соответственно терять время. Что выберет пользователь? Эта информация может быть интересна оператору.

В-третьих, возможно сотрудничество с сервисами такси. Допустим, приложение показывает, что рядом нет доступной машины, и в то же время появляется баннер, предлагающий вызвать такси. До ближайшей машины — 30 минут пешком, а такси может быть у вас уже через 3 минуты.

— Конечно, когда возникают такие идеи, хочется завоевать мир: кажется, вот сейчас начну сотрудничать с каршеринговыми сервисами, первых добавлю бесплатно, а с новых операторов буду брать деньги. Но пока эти перспективы туманны. Поэтому пока просто пользуюсь приложением сам и даю другим — народу нравится, отзывы пишут хорошие. В то же время людям, которые бы привнесли бизнес-составляющую в этот проект, я был бы рад.

«Возможно, когда-нибудь сделаем единую базу клиентов и единую точку входа»

Тем не менее работу над приложением Тимофей и его команда не останавливают. Сейчас, например, трудятся над фичей под условным названием «радар».

— Допустим, я хочу куда-то уехать, но прямо сейчас машины нет, — говорит разработчик. — Я включаю опцию, задаю радиус, закрываю приложение, забываю и спокойно работаю. Сервер запоминает мою локацию, непрерывно проверяет, не появилась ли машина в заданной зоне. И если она появляется, присылает нотификацию на телефон. С учётом того, что машин в Минске пока мало, это будет чуть ли не киллер-фича.

Причём не факт, что такая фича появится у самих операторов. Дело в том, что у них приложения — шаблонные, от производителя софта, поставляющего коробочные решения для каршеринга. Цвета и логотипы в них — под каждого заказчика свои, а функционал и пользовательский опыт — одинаковые. Чтобы запилить новую фичу, надо специально просить об этом провайдера.

В идеальном приложении-агрегаторе можно не только увидеть местоположение машин и их характеристики, но также забронировать и открыть авто. Но такой функционал требует доступа к закрытым пользовательским данным, а значит, глубокой интеграции с операторами.

— Возможно, в будущем, если удача нам улыбнётся, мы сделаем единую базу клиентов и единую точку входа — это было бы вообще шикарно.

«Мечтаю поехать из Минска в Гомель и там оставить машину»

Сам Тимофей пользуется каршерингом примерно раз в неделю. Когда утром поблизости от дома находится авто и если удаётся избежать поездки в час пик.

— Иногда выходит дешевле, чем такси, — говорит Тимофей. — Например, из дома в Лошице до Петровщины выходит 4 рубля. Но если попадаешь в пробку, то «попадаешь»: стоишь, а денежки капают. И на обочине машину не кинешь: за неправильную парковку предусмотрены штрафы. Из других ограничений: не стоит ехать в центр, если не знаешь наверняка, что у тебя будет место парковки. Иначе можешь крутиться там 20 минут и не припарковаться.

На правах регулярного пользователя и популяризатора каршеринга Тимофей поделился своими пожеланиями к развивающимся минским сервисам:

Увеличить количество машин.

— До скольки? Не знаю. Я хочу, чтобы машина была здесь и сейчас. Давайте сравним с Москвой: там на 12,5 млн человек 6 500 машин. В Минске население в 6 раз меньше, значит, автомобилей должно быть около тысячи.

Снизить цены.

— В Минске минута использования автомобиля стоит 29 копеек, в Москве — 7-8 рублей, то есть примерно 23 копейки. Это на 20% дешевле, большая разница.

Разнообразить тарифы.

— Сейчас есть варианты суточных тарифов, а хотелось бы ещё опций на поминутные тарифы: например, ночью дешевле, чем днём. Или чтобы была система динамических цен, как в Uber.

Развивать сервис в регионах.

— Сейчас я могу кататься на арендованном авто по всей стране, но оставить его могу только в Минске. Я родом из Гомеля, когда надо что-нибудь перевезти в родной город, это всегда загвоздка. Хочется, чтобы была возможность нагрузить машину, поехать в областной центр и там её оставить. И не только в областных центрах, но и в других городах.

Я понимаю, что на белорусском рынке эти пожелания реализовать очень сложно, нужны огромные инвестиции. Но в идеальном мире я вижу каршеринг заменой личному транспорту.