Комитет Европарламента по окружающей среде, в интересах борьбы с её загрязнением, проголосовал за ужесточение “пластиковой” политики Еврокомиссии. Согласно решению, с 2021 году в ЕС вводится запрет использования определённых одноразовых пластиковых изделий, в частности, соломинок для коктейля, легких столовых приборов, тарелок, упаковок из пенополистирола.

Кроме того, из супермаркетов должны исчезнуть целлофановые пакеты. Также к 2025 году предлагается сократить использование одноразовых коробок для бургеров и контейнеров для еды (десертов и мороженого), которым пока нет альтернативы. Сокращения затронут и отходы от табачных изделий.

Как отмечается в сообщении Европарламента, на одноразовые пластиковые изделия приходится более 70% морского мусора.

Соответствующая резолюция будет представлена депутатам Европарламента на пленарной сессии в конце октября.