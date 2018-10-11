В Минском областном суде с последним словом выступают командир роты Павел Суковенко и прапорщик Артур Вирбал.

Им предъявлено обвинение в злоупотреблении властью. По версии следствия, Суковенко бил солдат деревянной палкой, присваивал себе их деньги, брал растворимый кофе и сосиски в тесте у подчиненных. Вирбалу вменяют то, что заставлял солдат отжиматься и применял к ним физическую силу.

Сегодня в Минском областном суде проходят прения сторон. Первым слово взял прокурор. В своем выступлении он попросил признать обвиняемых виновными по ч. 1, ч. 2 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти) и приговорить командира роты Павла Суковенко к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима и лишить его звания «старший лейтенант». Для прапорщика Артура Вирбала прокурор запросил четыре года лишения свободы в колонии усиленного режима без конфискации имущества, а также лишения звания «прапорщик».