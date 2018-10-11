Сергей Шнуров был замечен в ЗАГСе

После развода Сергею Шнурову приписывали отношения с разными красавицами. Сначала ходили слухи, что музыкант закрутил роман с молодой моделью, а потом пользователи Сети начали подозревать, что Шнуров все еще неравнодушен к своей бывшей избраннице Оксане Акиньшиной, которая тоже не так давно развелась с мужем.

Однако, избранницей Сергея оказалась 27-летняя дочь бизнесмена Ольга Абрамова. Девушка закончила МГУ и изучала историю искусств в Лондоне. Среди ее экс-бойфрендов миллионер Руслан Фахриев и сын миллиардера Ларри Зайонц. В компании Ольги Сергей часто появлялся на различных мероприятиях в Москве.

На днях Шнуров объявил о намерении жениться, дополнив свое заявление фразой: «Жизнь меня ничему не учит». После чего, музыканта и его спутницу заметили в одном из городских ЗАГСов Санкт-Петербурга.