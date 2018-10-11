Примадонна возвращается на сцену

Примадонна российской эстрады – Алла Пугачева готовит сюрприз для своих фанатов к своему 70-летнему юбилею.

15 апреля 2019 года у Аллы Борисовны юбилей. И именно по этому грандиозному поводу она решила сделать подарок не только себе,но и своим кумирам – вернуться на сцену. Будет дано 20 сольных концертов, которые пройдут в Москве, Санкт Петербурге, США, Израиле, Германии.

Пугачева ушла со сцены в 2010году и с тех пор не давала ни одного сольного концерта. Но на профессионала такого класса длительный отпуск ни коим образом не скажется.

В настоящий момент певица снимает клип на новую песню,за которой обратилась к знаменитому поэту Илье Резнику.

Над программой к юбилею с Аллой Борисовной работает личный стилист.

И, конечно, всех радует преображение Примадонны: балахоны ушли из гардероба певицы, а все больше мы замечаем шорты, мини-юбки и даже кожаные штаны.

Что ж, будем ждать с нетерпением всеми заученные наизусть хиты Аллы Борисовны, а так же новые песни.