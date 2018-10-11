Народный артист России Алексей Гуськов привезет в Минск комедию "Вечная жизнь Александра Христофорова"

18, октября, в день премьеры фильма “Вечная жизнь Александра Христофорова”, который, по словам создателей, “продлевает лето” и “рекомендуется к просмотру всем зрителям, старше 12 лет, в качестве средства от осенней хандры”, в Минск столицу приедет исполнитель главной роли в фильме – народный артист России Алексей Гуськов.

Фильм, главные роли в котором исполнили Алексей Гуськов, Оксана Фандера, Игорь Угольников и Роман Курцын, расскажет историю когда-то популярного актера, а сейчас просто исполнителя роли римского легионера в курортном парке аттракционов Александра Христофорова. Его единственный сын отказывается встречаться, бывшая жена считает опасным для общества, с работы его увольняют. Но однажды судьба делает ему подарок в виде любимой женщины и шанса измениться.

“Вечная жизнь Александра Христофорова” – это комедия о смысле жизни и любви, могу так сказать. Фильм хорошего настроения. Ироничная комедия. Мы сделали моего героя актером, хотя могли сделать его кем угодно. Мне хотелось иронии, в том числе и над собой. Мой герой, конечно, смеется над несмешными, в общем, вещами. Он задает себе вопрос, что останется после него. Такой момент, наверное, у всех наступает, когда ты спрашиваешь себя, что после тебя останется, египетская пирамида или сломанный мопед для сына. Мы постарались ответить на эти вопросы с юмором”,- рассказал исполнитель главной роли Алексей Гуськов.

Выступление Алексея Гуськова и начало фильма состоится 18 октября в 18.50 в кинотеатре “Центральный” (проспект Независимости, 13).