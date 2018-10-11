Минский небоскреб стал самым высоким жилым домом страны
Минский небоскреб стал самым высоким жилым домом страны

Жилой комплекс «Лазурит» на перекрестке минских проспекта Победителей и улицы Нарочанской «дорос» до 37–го этажа. Это рекорд Беларуси: больше этажей на данный момент нет ни в одном здании в стране, передает «Еврорадио».

До сих пор лидерство держал жилой комплекс «Парус»: 34 этажа. Как рассказали в управлении капитального строительства Мингорисполкома, которое является застройщиком «Лазурита», ввести его в эксплуатацию планируется только в сентябре 2020 года.

«Высота жилых этажей с учетом пентхаусов составит 115 метров, а общая — 127 метров», — добавили в УКС Мингорисполкома.

При этом «Лазурит» не станет самым высоким зданием Беларуси. «Еврорадио» составило топ небоскребов, которые подпирают небо над нашей страной.

«ПАРУС» — 133 МЕТРА

«Парус» построен в 2015 году. В жилом комплексе 34 этажа, а его высота составляет 133 метра — с учетом технических надстроек на крыше и шпиля. Без шпиля — 114 метров.

«РОЯЛ ПЛАЗА» — 130 МЕТРОВ

Бизнес-центр у станции метро «Немига» построен в 2014 году. В нем 33 этажа. Высота здания составляет 130 метров со шпилем или 116 метров без него.

«ЛАЗУРИТ» — 127 МЕТРОВ

Новичок рейтинга, наивысшая точка которого будет находиться в 127 метрах над землей. И это третье место. Но если считать высоту крыши, то получится 115 метров. Это на метр выше «Паруса» и на метр ниже «Плазы», но позволяет признать крышу «Лазурита» самой высокой среди жилых домов Беларуси.

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