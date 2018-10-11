54-летняя певица Лолита Милявская дала откровенное интервью для YouTube-канала Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи». Лолита рассказала не только про свой сценический образ и песни, но и про любовь к алкоголю, полноту, наркотики и нерегулярный секс.

Она призналась, что любит выпивать в одиночестве : «Я за то, чтобы расслабиться, мне для этого даже компания не нужна. Могу ходить, слушать, придумывать что-то. Я себе тихонько наливаю, мне не нужна компания. Потом я ложусь спать. Просыпаюсь — голова светлая».

Лолита рассказала, что целый год принимала наркотики, когда вела ток-шоу «Без комплексов», но смогла вовремя остановиться :«Я теряла силы, и мне сказали, что это дело тонизирует, ты не будешь спать. И я попробовала. А то, что все нюхали как кокаин, оказалось амфетамином и мукой. Под носом от этой муки можно было лепить пельмени, а ты думаешь: „Ну я в тренде“. Тебя колбасит, ты работаешь по трое суток. Это не кайф, это подъем, выход в космос, а потом начиналась депрессия. Спать ты не можешь. В какой-то момент я сказала себе: „Стоп, ты сдохнешь“».

Певица рассказала и про отношения с бывшем супругом, Александром Цекало: «Мы очень давно не виделись, но он всегда со мной здоровается, он воспитанный человек».

Сейчас Милявская замужем за Дмитрием Ивановым, 43-летним фитнес-тренером. По словам Лолиты, секс у нее нерегулярный. «Сейчас у меня бывает два-три раза в месяц, бывает, что ни разу. Ну, а как, если меня месяц может не быть дома? Когда я не была замужем, я могла себе позволять разные вольности на гастролях. Но если я в отношениях, сходить налево для меня табу», — заявила певица.

Лолита упомянула и о любви к себе. «Когда я начала себя любить, мне стало все равно, кто что обо мне говорит. Я перестала оправдываться. Я себя держала в форме до 45 лет, и это съело часть моей жизни. Ради чего все эти массажи и парикмахерские, красные дорожки, журналы. Я все эти обложки оставила на старой квартире, мне этого больше не надо. Да, я прибавила в весе, но я прибавила и в мастерстве», — заключила звезда.

Напомним, Лолита Милявская воспитывает 19-летнюю дочь Еву Цекало, которая родилась с особенностями развития. Также у Лолиты есть падчерица — 21-летняя Настя, дочь ее нынешнего супруга. Недавно девушка впервые появилась на телевидении и рассказала про отношения с мачехой.